Разрядники мультикамерные

Особенности мультикамерных разрядников

Возникновение пробоя в искровых промежутках и появление электрической дуги приводит к проведению импульсного тока через разрядник. Нелинейные резисторы в разряднике гасят избыточный потенциал. После пробоя происходит гашение напряжения через 0.

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– это оборудование, предназначенное для защиты воздушных линий электропередачи (ЛЭП) от перенапряжений, вызванных разрядами молний и прочими атмосферными воздействиями. Способность разрядников надежно защищать ЛЭП обеспечивается за счет многокамерной конструкции.Конструкция разрядника мультикамерного предполагает наличие нескольких отделений, в каждом из которых размещены электроды. Между этими элементами и происходит разряд.Разрядник высоковольтный эффективно гасит напряжение за счет последовательного срабатывания камер. Это предотвращает концентрацию электрического импульса в одной точке, что, в свою очередь, препятствует перегреву и разрушению разрядника.Разрядники изготавливаются из материалов, которые имеют высокую механическую прочность и изоляционные качества. Чаще всего корпуса разрядников производятся из керамики или специальных композитов.Принцип гашения разрядаРазрядники напряжения гасят возникающие разряды в три этапа:В результате, благодаря разряднику, лишнее напряжение сбрасывается. Это позволяет избежать короткого замыкания на ЛЭП и стабилизирует работу всей системы.В ассортименте интернет-магазина ТОО «Инвестор 17» представлено около 10 моделей разрядников. Вся продукция соответствуют установленным в РК нормам и стандартам.Перед покупкой разрядников каждый покупатель может обратиться к специалисту нашей компании для получения полной консультации по вопросам выбора и оформления заказа. Менеджеры «Инвестор 17» сообщат всю необходимую информацию и уточнят, какая актуальная цена на интересующий разрядник, сообщат о наличии необходимого количества оборудования выбранной модели на складе.Компания «Инвестор 17» работает и принимает заказы на поставку стеклянных разрядников высоковольтного напряжения круглосуточно. Сроки поставки оборудования по Казахстану – от 2-х суток.