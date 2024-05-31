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ГлавнаяКаталогМультикамерные разрядники

Мультикамерные разрядники

РМК-20

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Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1/021
Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1/121
Название Тип Разрушающая нагрузка, кН Масса, кг Стандарт качества
Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1/021 РМК-20-IV-УХЛ1 - 0,9 ТУ 3414-001-45533350-2009 (СТАЛ.674336.004 ТУ)
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Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1/121 РМК-20-IV-УХЛ1 - 0,9 ТУ 3414-001-45533350-2009 (СТАЛ.674336.004 ТУ)
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РМКЭ-10

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Разрядник мультикамерный РМКЭ-10-IV-УХЛ1/001
Разрядник мультикамерный РМКЭ-10-IV-УХЛ1/101
Название Тип Разрушающая нагрузка, кН Масса, кг Стандарт качества
Разрядник мультикамерный РМКЭ-10-IV-УХЛ1/001 РМКЭ-10-IV-УХЛ1 - 1,2 СТАЛ.674336.010 ТУ (ТУ 3414-014-45533350-2015)
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Разрядник мультикамерный РМКЭ-10-IV-УХЛ1/101 РМКЭ-10-IV-УХЛ1 - 1,2 СТАЛ.674336.010 ТУ (ТУ 3414-014-45533350-2015)
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РМКЭ-35

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Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-УХЛ1
Название Тип Разрушающая нагрузка, кН Масса, кг Стандарт качества
Разрядник мультикамерный РМКЭ-35-IV-УХЛ1 РМКЭ-35-IV-УХЛ1 - 6,2 СТАЛ.674336.010 ТУ (ТУ 3414-014-45533350-2015)
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ГИРМК-35

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Гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных ГИРМК-35
Название Тип Разрушающая нагрузка, кН Масса, кг Стандарт качества
Гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных ГИРМК-35 ГИРМК-35 - 6,5хN СТАЛ.674335.011 ТУ (ТУ 3414-005-45533350-2011)
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ГИРМК-110

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Гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных ГИРМК-110
Название Тип Разрушающая нагрузка, кН Масса, кг Стандарт качества
Гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных ГИРМК-110 ГИРМК-110 - 6,5хN СТАЛ.674335.011 ТУ (ТУ 3414-005-45533350-2011)
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Разрядники мультикамерные  

Мультикамерные разрядники – это оборудование, предназначенное для защиты воздушных линий электропередачи (ЛЭП) от перенапряжений, вызванных разрядами молний и прочими атмосферными воздействиями. Способность разрядников надежно защищать ЛЭП обеспечивается за счет многокамерной конструкции.

Особенности мультикамерных разрядников

Конструкция разрядника мультикамерного предполагает наличие нескольких отделений, в каждом из которых размещены электроды. Между этими элементами и происходит разряд.
 
Разрядник высоковольтный эффективно гасит напряжение за счет последовательного срабатывания камер. Это предотвращает концентрацию электрического импульса в одной точке, что, в свою очередь, препятствует перегреву и разрушению разрядника.
 
Разрядники изготавливаются из материалов, которые имеют высокую механическую прочность и изоляционные качества. Чаще всего корпуса разрядников производятся из керамики или специальных композитов.
Принцип гашения разряда
 
Разрядники напряжения гасят возникающие разряды в три этапа:
  1. Возникновение пробоя в искровых промежутках и появление электрической дуги приводит к проведению импульсного тока через разрядник.
  2. Нелинейные резисторы в разряднике гасят избыточный потенциал.
  3. После пробоя происходит гашение напряжения через 0. 
В результате, благодаря разряднику, лишнее напряжение сбрасывается. Это позволяет избежать короткого замыкания на ЛЭП и стабилизирует  работу всей системы. 

Почему купить разрядники напряжения в Казахстане с доставкой по регионам стоит именно у нас?

В ассортименте интернет-магазина ТОО «Инвестор 17» представлено около 10 моделей разрядников. Вся продукция соответствуют установленным в РК нормам и стандартам.
 
Перед покупкой разрядников каждый покупатель может обратиться к специалисту нашей компании для получения полной консультации по вопросам выбора и оформления заказа. Менеджеры «Инвестор 17» сообщат всю необходимую информацию и уточнят, какая актуальная цена на интересующий разрядник, сообщат о наличии необходимого количества  оборудования выбранной модели на складе.
 
Компания «Инвестор 17» работает и принимает заказы на поставку стеклянных разрядников высоковольтного напряжения круглосуточно. Сроки поставки оборудования по Казахстану – от 2-х суток.
ТОО «Инвестор 17»
111503, Республика Казахстан,
г. Рудный, ул. Ленинградкая, 10
+7 714 317-28-26, 317-28-28
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